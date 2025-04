Le formazioni ufficiali di Inter-Roma scelte da Inzaghi e Ranieri per il match delle 15:00

Dopo la sospensione delle manifestazioni sportive per il lutto nazionale e i funerali di Papa Francesco, la Serie A torna in campo.

Oggi, domenica 27 aprile 2025, sono previste ben sette partite, prima di terminare la 34ª giornata nella giornata di lunedì 28.

Si comincia alle 12:30 con Como-Genoa e Venezia-Milan, prima di continuare alle 15:00 con Inter-Roma, inizialmente prevista sabato 26.

Una sfida intrigante, che vede da una parte un’Inter scottata dall’eliminazione dalla Coppa Italia e con la mente (in parte) già alle semifinali di Champions League contro il Barcellona, e dall’altra una Roma che non perde in campionato dal 15 dicembre. Di seguito le formazioni ufficiali.

Inter-Roma, le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Carlos Augusto; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Arnautovic, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi

A disposizione: J.Martinez, Di Gennaro, de Vrij, Bisseck, Zielinski, Dumfries, Asllani, Zalewski, Correa, Taremi.

ROMA (3-5-2): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Soulè, Cristante, Kone, Angelino; Pellegrini; Shomurodov, Dovbyk. Allenatore: Claudio Ranieri

A disposizione: Gollini, De Marzi, Salah-Eddine, Abdhulamid, Rensch, Hummels, Saelemakers, Pisilli, Gourna-Douath, El Shaarawy, Baldanzi.

Dove vedere la partita in tv e streaming

Inter-Roma, sfida valida per la 34ª giornata di Serie A, si disputerà domenica 27 aprile alle ore 15:00. Il match verrà trasmesso in diretta esclusiva in streaming su DAZN, disponibile anche su Sky Q (via satellite) e My Sky, oltre che al canale numero 214 del telecomando Sky.