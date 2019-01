E' avvenuto oggi un incontro tra la Juventus e la Fiorentina per capire il futuro di Marko Pjaca. Un argomento, questo, che sarà affrontato nuovamente nelle prossime settimane, con la Juventus che ha chiesto ai viola garanzie che il giocatore nel girone di ritorno troverà il giusto spazio nello scacchiere di Pioli. In caso contrario, infatti, i bianconeri lo farebbero ritornare a Torino per poi tornare a fare eventuali valutazioni sul suo futuro.