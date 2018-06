Calciomercato | Juventus, si allontana Golovin: Chelsea ora avanti

Profilo osservato, corteggiato, richiesto...e al momento sempre più lontano. Nonostante le offerte al CSKA per strappare al club russo il giocatore, la Juventus sembra vedere Aleksandr Golovin più lontano dai propri radar: per il centrocampista classe '96, infatti, il club bianconero non è intenzionato a fare aste, restando ferma sulla proposta da 20 milioni più bonus e non raggiungendo il tetto dei 25 milioni richiesti.

Sul giocatore, ora, il Chelsea si è avvicinato in maniera sensibile, con Marina che aveva già incontrato gli agenti del calciatore prima del Mondiale: in caso di panchina affidata a Sarri, anche l'allenatore ha già dato il proprio ok all'operazione, per un obiettivo già cercato nel periodo speso al Napoli. Prelazione russa che aumenta la convinzione dei blues di poter chiudere per l'affare, con Golovin diretto verso Londra.