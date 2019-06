Juventus-Sarri, lunedì può essere il giorno giusto

A poco più di una settimana dalla vittoria dell'Europa League, Maurizio Sarri sta per lasciare il Chelsea. Ultimo weekend da allenatore Blue dunque prima del suo arrivo alla Juventus.

Chi sta lavorando per avere il via libera formale e definitivo della risoluzione di Sarri con il Chelsea pensa sia lunedì il giorno giusto per ottenere il via libera. E alla fine non dovrebbe nemmeno essere chiesto l'indennizzo di 5/6 milioni di euro per liberarlo, piuttosto dovrebbe essere mantenuta la promessa fatta con un gentleman agreement secondo cui l'allenatore si sarebbe liberato appunto senza indennizzo nel caso in cui avesse trovato un'altra squadra, ed il Chelsea un altro allenatore.

Così, una volta dato l'addio al club inglese, Sarri potrà firmare il contratto triennale (a circa 6 milioni netti a stagione) con la Juventus. Inoltre, Barzagli potrebbe entrare nel suo staff.