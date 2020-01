Juventus, tutti su Demiral: offerte di Leicester e Borussia Dortmund

Il Leicester vola in Premier League. Seconda in classifica e 'prima delle normali'. Per questo prova ad accelerare sul mercato per regalare i rinforzi giusti a Brendan Rodgers. Obiettivo in cima alla lista è Merih Demiral della Juventus: offerta presentata, ora si attende l'apertura dei bianconeri alla cessione.

Limitato nel minutaggio in questa prima parte di stagione da De Ligt e Bonucci e in attesa del ritorno di capitan Chiellini, il difensore e la Juventus valutano il futuro. Nelle ultime settimane si è conquistato a suon di prestazioni il posto da titolare, per questo motivo la Juventus non apre alla cessione. Ma le offerte continuano ad arrivare, infatti oltre al Leicester sul difensore turco ci sono tanti club d'Europa, con il Borussia Dortmund in prima fila.

Il Leicester ha presentato un'offerta superiore ai 30 milioni di euro. Il Borussia Dortmund è arrivata a 40 milioni. Ma per adesso la Juventus ancora non ha aperto ad una sua cessione. Il club valuterà il da farsi insieme all'allenatore, ma le ultime prestazioni hanno fatto scalare al turco diverse gerarchie nella difesa dei bianconeri. Per adesso Leicester e Borussia Dortmund dovranno pazientare, ma l'offensiva è partita. Ora la palla passa alla Juventus.

