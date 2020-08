Rinforzo a centrocampo per il club bianconero

Colpo a sorpresa della Juventus. Il club bianconero è vicino a chiudere per Weston McKennie, centrocampista classe '98 dello Schalke 04. Operazione in prestito oneroso (3,5 milioni) con diritto di riscatto fissato a 18 milioni.

Le parti sono molto vicine, manca soltanto il via libero definitivo. La Juve si prepara ad accogliere un nuovo rinforzo a centrocampo. Lo statunitense McKennie in questa stagione ha collezionato 28 presenze in Bundesliga e realizzato 3 gol.