Genoa, vanno avanti i contatti per Miretti

Il Genoa continua a rinforzare la rosa in questo calciomercato estivo. I rossoblù hanno individuato come una delle priorità l'arrivo di un centrocampista. Per questo vanno avanti i contatti per Miretti della Juventus.

Tra le due società c'erano stati contatti e passi in avanti già nella giornata di ieri, 19 agosto.

PHOTO CREDITS: MARTINA CUTRONA

I suoi numeri la scorsa stagione

Con la Juventus la scorsa stagione Miretti ha preso parte a ben 25 gare di Serie A in cui ha collezionato 1 gol e 1 assist.

PHOTO CREDITS: MARTINA CUTRONA

Il classe 2003 ha giocato anche 6 partite in Coppa Italia, trofeo che hanno vinto proprio i bianconeri in finale contro l'Atalanta.