La Fiorentina prova a inserirsi per Pongracic

A breve si definirà il futuro di Marin Pongracic, difensore croato. Il Lecce ha firmato le carte con il Rennes: il club francese aspetta il calciatore, atteso domani - mercoledì, 17 luglio - per poter effettuare le visite mediche. Nel frattempo, però, si è inserita la Fiorentina che spera di convincerlo a vestire la maglia viola (perché la stessa Fiorentina è convinto che il croato voglia rimanere in Italia). Fino a poche ore fa il DS Massara del Rennes ha parlato in videoconferenza con il giocatore che si è detto convinto a raggiungere Rennes. Ora, resta da capire se Pongracic deciderà di rispettare l'accordo con il Rennes oppure sceglierà di rimanere in Italia.

Pongracic: i numeri della stagione

Nell'ultima stagione sono state 38 le presenze di Marin Pongracic con la maglia del Lecce tra Serie A e Coppa Italia, oltre alle due con la Croazia a Euro2024.