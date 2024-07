Fiorentina sempre su Bove. Avanti per Vranckx

Dopo aver concluso l'operazione per Moise Kean, la Fiorentina vuole continuare a rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione. Per il centrocampo piace Edoardo Bove della Roma: un profilo che interessa da diverso tempo ai viola. Nelle ultime ore, ci sono stati i primi contatti.

Fiorentina, il punto su Vranckx

Non solo Bove. Come detto nelle ultime ore, Aster Vranckx è l'altro obiettivo su cui si sta lavorando. Per la Fiorentina c'è la volontà di chiudere l'operazione per il centrocampista belga classe 2002 del Wolfsburg. Nell'ultima stagione, Vranckx ha chiuso con 26 presenze tra campionato e coppa.