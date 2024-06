Fiorentina, è fatta per Kean: i dettagli

La Fiorentina ha il suo nuovo attaccante. Come anticipato con la trattativa delle ultime ore, sarà Moise Kean il prossimo centravanti del club viola. Si tratta di un giocatore che Palladino voleva già a Monza. Si sono ritrovate le due esigenze: ovvero, un giocatore giovane che ha bisogno di continuità.

Dei tanti attaccanti sul mercato, la Fiorentina ha pensato che fosse il più interessante. Si tratta di un'operazione da 13 milioni più 5 di bonus.

Fiorentina, ecco Kean

Nella scorso stagione, l'attaccante ha disputato un totale di 20 partite tra Serie A e Coppa Italia non riuscendo, però, mai a trovare il gol. Oltre alla doppia esperenzia in maglia bianconera, Kean ha giocato in Ligue 1 con il PSG (17 gol e un assist in 41 presenze) e in Premier League con l'Everton in Inghilterra, dove ha fatto registrare 39 presenze, 4 gol e 2 assist. In Italia ha indossato anche la maglia dell'Hellas Verona.