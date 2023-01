Fiorentina, ufficiale l'arrivo di Brekalo dal Wolfsburg

Josip Brekalo è ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina. Ad annunciarlo è stata la stessa società viola con una nota sul proprio canale ufficiale.

Fiorentina, ufficiale l'arrivo di Brekalo

"ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Josip Brekalo dal VfL Wolfsburg. Brekalo, nato a Zagabria (Croazia) il 23 giugno 1998, è cresciuto calcisticamente nella Dinamo Zagabria ed ha vestito, inoltre, le maglie dello Stoccarda e del Torino. Nell’ultima stagione in maglia granata ha collezionato 33 presenze mettendo a segno 7 reti e fornendo 2 assist. Il nuovo calciatore viola ha, inoltre, indossato in 33 occasioni la maglia della Nazionale maggiore croata segnando 4 gol", questa la nota del club viola.

Brekalo ha già giocato una stagione in Serie A: nel 2021/2022 è stato infatti un calciatore del Torino, con cui ha messo insieme un totale di 33 presenze, 7 gol e 2 assist fra tutte le competizioni. Dopo essere rientrato al Wolfsburg dal prestito, Brekalo ha giocato poco: solo 7 presenze e due assist fra Bundesliga e Coppa di Germania.

Credit: Acf Fiorentina

Vincenzo Italiano potrà contare dunque su un rinforzo nel reparto offensivo, lo stesso di Nico Gonzalez, per il quale la dirigenza viola ha resistito agli assalti del Leicester nella prima fase di questa sessione invernale. Un innesto importante considerando anche come i Viola saranno impegnati su tre fronti: non solo la Serie A ma anche la Coppa Italia (sono qualificati per i quarti) e l'Europa Conference League (sfideranno il Braga per l'accesso agli ottavi di finale).