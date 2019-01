Bologna, sondaggi per Basta, Halilovic e Edera

L'arrivo di Sinisa Mihajlovic dovrebbe portare a ulteriori novità in casa Bologna. Detto di Destro, che piace alla Sampdoria, sono soprattutto le operazioni in entrata a essere al centro dell'attenzione. Uno dei primi nomi fatti dal neoallenatore rossoblu è Basta, connazionale di Mihajlovic e potenziale jolly per la squadra emiliana. Piace sempre Halilovic, già richiesto al Milan la scorsa settimana. L'ultimo nome, sempre per l'attacco, è quello di Simone Edera del Torino. L'attaccante, che proprio con Mihajlovic aveva esordito nella prima squadra granata, piace molto all'allenatore, ma il Torino è disposto a lasciarlo partire solo in prestito.