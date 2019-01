Luca Pellegrini e un futuro lontano da Roma. Possibile. Il club giallorosso infatti ha trovato l'accordo con il Cagliari per il prestito del terzino classe '99, che ora deve trovare l'intesa economica con i rossoblù.

Nel ruolo di vice Kolarov, Pellegrini in questa prima parte di stagione ha debuttato prima in Serie A, totalizzando quattro presenze, poi in Champions League, dove in tutto ha giocato 25'. Ora una nuova, possibile, esperienza lontano da Roma. Il Cagliari cerca l'intesa.