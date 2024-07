Buongiorno-Napoli, raggiunto accordo di massima anche col giocatore

Continua a muovere passi importanti la trattativa che vede protagonista il Napoli e Alessandro Buongiorno. In serata, infatti, è stata raggiunta un'intesa di massima anche con il giocatore. A questo punto mancano alcuni dettagli legati ai bonus per la vittoria dello scudetto, verranno affrontati nel fine settimana.

Buongiorno-Napoli, la situazione

Dalla mattina di oggi, venerdì 5 luglio, ci sono contatti continui per definire ogni aspetto legato al contratto. Confermata la clausola da 70 milioni a partire dall'estate del 2027. C'è stata anche una telefonata tra Buongiorno e Antonio Conte in cui il giocatore ha ribadito l'intenzione di giocare con il Napoli.

Anche l'Inter si sarebbe mossa per il difensore centrale classe '99 se fosse arrivata un'offerta in tempo dall'Al-Ittihad per Stefan De Vrij.

Credits: Andrea Rosito

Nel corso della stagione 2023/24, Buongiorno ha giocato 31 partite tra Serie A e Coppa Italia realizzando, tra le altre cose, anche tre gol.