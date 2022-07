Bremer tra Inter e Juventus: la situazione

Dopo settimane di voci e incertezza, il futuro di Bremer sembra sia arrivato ad un punto di svolta.

Intorno alle 22 è terminato l'incontro tra Inter e Torino. I nerazzurri hanno presentato un'offerta da 30 milioni più bonus più il prestito di Casadei. Il club nerazzurro non effettuerà ulteriori rilanci e aspettano una risposta dal Torino, con la speranza di aver convinto il club granata, che però si è preso tempo per decidere. Se la società granata non dovesse accettare la proposta dell'Inter è perché vuole incassare di più dalla Juventus. I bianconeri sono pronti ad offrire 40 milioni di euro e al giocatore uno stipendio più alto di quello offerto dall'Inter. La cessione di De Ligt, infatti, ha dato alla Juventus la possibilità di investire con forza sul mercato, così da superare l'offerta nerazzurra.

Dopo l'incontro tra Inter e Torino è andato in scena un summit tra Vagnati, Cairo e l'entourage del difensore brasiliano. Il pallino del gioco è in mano al Torino, che deciderà a chi vendere il difensore. Nella giornata di martedì la Juve presenterà una nuova offerta, mentre l'Inter non vuole fare aste ma nelle prossime ore potrebbe rivedere la dirigenza granata per cambiare qualcosa sulla proposta, nella forma più che nella sostanza, per venire incontro alle richieste del club granata.

Martedì quindi sarà la giornata decisiva. Con la Juve che formalizzerà la sua offerta e l'Inter che la potrebbe modulare diversamente. Sfida che continua, con l'Inter che non molla e la Juve che ha la forza per presentare una proposta più alta.

I numeri di Bremer in Serie A

Arrivato in Italia nell'estate del 2018 dall'Atletico Mineiro (fu pagato poco meno di 6 milioni di euro, stando alle cifre riportate su transfermarkt), Gleison Bremer si è affermato come un pilastro della difesa del Toro, fino a diventare uno dei migliori difensori della Serie A, campionato in cui in totale ha collezionato 98 presenze e 11 gol. Nella passata stagione il difensore brasiliano ha convinto tutti grazie ai suoi interventi difensivi, tanto da guadagnarsi il premio come migliore difensore del campionato 2021/22.