Fiorentina, idea Benavidez a centrocampo

La Fiorentina pensa alla prossima stagione: l'ultima idea per il centrocampo porta al nome di Carlos Benavidez, mediano classe 1998 dell'Alaves. Il calciatore uruguaiano, nell'ultima stagione, ha messo a segno 3 gol in 29 partite nel campionato spagnolo.

Fiorentina, la carriera di Benavidez

Carlos Benavidez inizia la sua carriera nel Defensor SC, in Uruguay. Nel 2018 lascia la squadra per approdare nell'Independiente, in Argentina, e dopo tre anni arriva in Spagna, all'Alaves.

Benavidez, nel corso della sua avventura spagnola, fa registrare un totale di 5 gol e un assist in 68 presenze complessive.

La Fiorentina ha come idea per il proprio centrocampo il giocatore, oggi all'Alaves. Oltre a questa ipotesi, ci sono anche Brescianini del Frosinone e Bondo del Monza.

