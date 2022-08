Barak, in rialzo le quotazioni della Fiorentina per il trequartista del Verona

La Fiorentina avanza per Antonin Barak. Il trequartista dell'Hellas Verona potrebbe proseguire la sua carriera con la Viola.

Barak, la conferma di Cioffi: "Non sa dove proseguirà la stagione"

Di Barak e della sua permanenza in bilico all'Hellas Verona ha parlato anche l'allenatore Gabriele Cioffi dopo la sconfitta per 2-5 al Bentegodi contro il Napoli: "Simeone sapeva di andare via certamente ed era fuori per questo motivo. Si pagano, invece, le zone di grigio quelle in cui, come nel caso di Barak, ci sono calciatori che non sanno dove proseguiranno la stagione".