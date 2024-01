Inter, Agoumé in partenza per Siviglia | FOTO e VIDEO

Lucien Agoumé è pronto a lasciare l'Inter. Il centrocampista francese è in partenza da Milano in questi minuti: questa sera volerà in direzione Siviglia per diventare un nuovo calciatore del club spagnolo, in prestito con diritto di riscatto.

Inter, Agoumé al Siviglia: i dettagli

L'operazione è stata chiusa nella notte, dopo una corsa a due fra il Siviglia e l'Olympique Marsiglia di Gennaro Gattuso.

Il centrocampista, alla fine, ha scelto la Liga per ripartire, dopo sei mesi senza continuità in nerazzurro. L'affare è stato definito in prestito con un diritto di riscatto intorno a 8-10 milioni di euro.

Inter, i numeri di Agoumé

Arrivato nell'estate 2019, Lucien Agoumé ha disputato solo 4 partite ufficiali con la maglia dell'Inter. Prima ha trascorso un periodo in prestito allo Spezia da 13 presenze, poi due stagioni in Ligue 1: al Brest - 30 gare tra campionato e coppa - e lo scorso anno al Troyes - 15 partite. Ora lo aspetta il Siviglia.