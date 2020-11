Kishna e la depressione: "Mi sentivo come se stessi morendo"

Ricardo Kishna oggi ha ha 25 anni. Preso dalla Lazio nel 2015, dal 2017 gioca in Olanda con la maglia dell'ADO Den Haag. L'attaccante, in occasione di un match giocato contro l'Ajax nel settembre di quello stesso anno, ha subito un grave infortunio al ginocchio, da cui ha faticato a riprendersi (da quel giorno in poi ha giocato solo una partita, con la formazione U21 nel gennaio 2019).

"Sono stato davvero depresso"

Fisicamente ma soprattuto mentalmente, come ha raccontato ai microfoni di Andy Niet te Vermeijde, il programma dell'ex nerazzurro Andy Van der Meyde: "Ho lasciato casa e ho vissuto altrove - le sue parole - questo perché non riuscivo a prendermi cura della mia famiglia. Sono stato davvero depresso. Mi sentivo come se stessi morendo".

L'ala sinistra, durante il periodo di convalescenza, ha vissuto giorni davvero difficili: "Non ho mai pensato al suicidio ma ero consapevole che non avrei potuto resistere ancora a lungo ai miei problemi. Non potevo conviverci. Sono impazzito, pensavo di avere un tumore alla testa, o un infarto o un ictus. Invece erano attacchi di ansia". Kishna si è rivolto infine allo psicologo Bram Bakker e adesso le cose stanno andando meglio. Ora spera di tornare presto in campo, per tornare a fare quello che più ama. Lasciandosi definitivamente alle spalle i problemi che lo hanno tormentato.