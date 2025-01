Erling Haaland si lega al Manchester City fino al 2034: rinnovo decennale per l’attaccante.

Erling Haaland ha ufficialmente rinnovato il suo contratto con il Manchester City, legandosi al club inglese fino all’estate del 2034.

La firma conferma la centralità del giovane norvegese nei progetti futuri dei Citizens, dopo due stagioni e mezzo da assoluto protagonista all’Etihad Stadium.

Arrivato dal Borussia Dortmund nell’estate del 2022, Haaland ha rapidamente dimostrato di essere uno degli attaccanti più devastanti della storia recente del calcio. Nella sua prima stagione, ha trascinato il City verso uno storico “triplete”, conquistando Premier League, FA Cup e Champions League.

Con un totale di 52 gol in tutte le competizioni, ha infranto il record di marcature in una singola stagione di Premier League, segnando 36 reti in campionato e aggiudicandosi la Scarpa d’Oro.

Manchester City, rinnovo per Erling Haaland fino al 2034

Erling Haaland si lega a vita al Manchester City: l’attaccante norvegese ha firmato un contratto di dieci anni con i Citizens.

--> -->

Oltre ai trofei di squadra, Haaland ha accumulato una lunga lista di premi individuali, tra cui il PFA Player of the Year, il Premier League Player of the Year e il Football Writers’ Association Player of the Year. Anche nella stagione successiva, l’attaccante ha confermato il suo straordinario talento, contribuendo alla conquista del quarto titolo consecutivo in Premier League, un’impresa mai riuscita a nessun’altra squadra inglese maschile.

Le prime parole di Haaland dopo il rinnovo: “Sono davvero felice di aver firmato il mio nuovo contratto e di non vedere l’ora di trascorrere ancora più tempo in questo grande club. Il Manchester City è un club speciale, pieno di persone fantastiche con sostenitori straordinari ed è il tipo di ambiente che aiuta a tirare fuori il meglio da tutti”.

Non manca il ringraziamento a Guardiola: “Vorrei anche ringraziare Pep, il suo staff tecnico, i miei compagni di squadra e tutti al Club, perché mi hanno aiutato tantissimo negli ultimi due anni. Hanno reso questo un posto così speciale e ora sono il City, non importa cosa accada. Voglio continuare a crescere, continuare a lavorare per migliorare e cercare di fare del mio meglio per cercare di aiutarci a raggiungere maggiori successi in futuro“.