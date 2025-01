Pallone di Serie B (imago)

Il comunicato del Giudice Sportivo con multe e squalifiche dopo il turno di Serie B

Quello di domenica 12 gennaio 2025 è stato un turno di campionato decisamente complicato sui campi di Serie B. A essere finite nell’occhio del ciclone, nello specifico, sono state due partite: Reggiana-Bari e Brescia-Sampdoria.

La motivazione è la stessa per entrambi i match, ovvero cori ed espressioni razziste e discriminatorie a indirizzo di due calciatori di origine africana, più precisamente l’algerino Mehdi Dorval del Bari e il nigeriano Ebenezer Akinsanmiro della Sampdoria.

A due giorni di distanza da questa ennesima pagina buia del calcio italiano, è arrivata la decisione del Giudice Sportivo con sanzioni, squalifiche e decisioni pesanti.

Maxi multa per le due società di casa – Brescia e Reggiana -, che però non sono andate incontro a squalifiche del campo o chiusura delle curve. La motivazione? I sopracitati cori discriminatori arrivavano solo da una parte della tifoseria.

Multe e Brescia e Reggiana, il comunicato del Giudice Sportivo

Di seguito, riportiamo gli estratti di interesse dal comunicato del Giudice Sportivo.

“Ammenda di €12.000.000 alla Soc. BRESCIA:

per avere suoi sostenitori, al 22′ del primo tempo, a causa di un coro discriminatorio nei confronti di un calciatore della squadra avversaria, costretto l’arbitro a sospendere la gara per circa un minuto; come da protocollo, veniva effettuato l’annuncio del comunicato contro la discriminazione; i sostenitori del predetto coro erano quantificati dai collaboratori della Procura federale per l’8% dei tifosi presenti nel settore“.

“Ammenda di €10.000.000 alla Soc. REGGIANA:

per avere una decina di propri sostenitori, al 39′ del primo tempo, a causa di espressioni discriminatorie rivolte ad un calciatore della squadra avversaria, costretto l’arbitro a sospendere la gara per alcuni minuti; per avere inoltre un suo sostenitore, al 27′ del primo tempo, lanciato una scarpa sul terreno di giuoco”.

Salernitana, pesante squalifica per Tello

Ma non solo Brescia e Reggiana. Nel comunicato del Giudice Sportivo si trova riferimento anche a una squalifica ad Andres Tello della Salernitana. Di seguito il comunicato.

“Cinque giornate di squalifica a Tello (Salernitana):

per avere, al 47° del secondo tempo, avvicinandosi con fare minaccioso, colpito con uno schiaffo la mano del Quarto Ufficiale in segno di dissenso nei confronti di una decisione arbitrale; all’atto del provvedimento di espulsione applaudiva in maniera ironica il Direttore di gara”.