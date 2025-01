Como-Milan, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Como-Milan scelte da Fabregas e Conceicao per il match di recupero della 19ª giornata di Serie A

La sfida tra Como e Milan aprirà la serie di recuperi della 19ª giornata, rimasta in sospeso per gli impegni in Supercoppa Italiana di Milan, Inter, Juventus e Atalanta.

Rossoneri che hanno vinto la coppa, battendo in finale l’Inter. Mentre in campionato arrivano da un pareggio ottenuto in casa contro il Cagliari per 1-1.

Il Como dall’altro lato nelle ultime due gare ha vinto contro il Lecce per 2-0 e pareggiato in trasferta contro la Lazio per 1-1.

Di seguito le scelte ufficiali di Fabregas e Conceicao per il match tra Como e Milan.

Le formazioni ufficiali di Como-Milan

COMO (3-4-2-1): Butez; Goldaniga, Dossena, Kempf; Van Der Brempt, Engelhardt, Da Cunha, Fadera; Strefezza, Diao; Cutrone. Allenatore: Fabregas

A disposizione: Audero, Reina, Kone, Iovine, Gabrielloni, Belotti, Fellipe Jack, Perrone, Braunoder, Mazzitelli, Razi, Chinetti, Nico Paz, Caqueret, Verdi

MILAN (4-3-3): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Fofana, Rejinders; Pulisic, Morata, Leao.Allenatore: Conceicao

A disposizione: Sportiello, Torriani, Calabria, Jimenez, Pavlovic, Terracciano, Gabbia, Camarda, Omoregbe, Musah, Abraham

Dove vedere il match in tv e streaming

La gara tra Como e Milan andrà in scena alle 18.30 di mercoledì 14 gennaio 2025. Il match sarà trasmesso su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e Sky Sport 4k.

Inoltre, sarà possibile seguire la partita in streaming su Now.