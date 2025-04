Sampdoria, ritiro anticipato in vista dello Spezia

Il comunicato della Sampdoria in vista della prossima partita

Momento durissimo per la Sampdoria in Serie B, che viene 6 partite senza vittoria, culminate con la sconfitta in casa per 3-0 contro il Frosinone.

La Samp si trova ora in zona retrocessione diretta e l’obbligo è quello di ripartire subito.

In panchina ci sarà ancora il confermato Leonardo Semplici, che in conferenza stampa ha rassicurato sulla volontà della squadra: “Di fronte alla paura scappi, ti blocchi o combatti: noi abbiamo deciso di combattere”.

Intanto, in vista della trasferta sul campo dello Spezia di domenica, la società ha annunciato un ritiro anticipato per preparare la partita.

Il comunicato della Sampdoria

Di seguito il comunicato della Sampdoria, che insieme ai convocati per la trasferta ha annunciato il ritiro anticipato: “Sono ventiquattro i convocati di Semplici per Spezia-Samp. Al termine dell’allenamento pomeridiano, Leonardo Semplici ha reso nota la lista dei 24 blucerchiati convocati per il ritiro anticipato nello Spezzino, dove la squadra proseguirà la preparazione in vista di Spezia-Sampdoria, 32.a giornata della Serie BKT 2024/25, in programma domenica al “Picco” della Spezia (ore 17.15). Nel dettaglio l’elenco completo.

Portieri: Chiorra, Cragno, Ghidotti.

Difensori: Altare, Bereszynski, Beruatto, Curto, Depaoli, Ferrari, Riccio, Venuti, Veroli.

Centrocampisti: Akinsanmiro, Benedetti, Meulensteen, Oudin, Ricci, Sibilli, Vieira, Yepes.

Attaccanti: Abiuso, Coda, Niang, Sekulov.”