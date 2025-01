Genoa, si spinge per Trésor del Burnley: è lui la prima scelta per l’attacco

Il Genoa vuole il giocatore del Burnley per l’attacco. In lista anche Prestianni del Benfica

Il Genoa cerca un nuovo attaccante. Il primo nome sulla lista dei rossoblù è quello di Mike Trésor, classe ’99 del Burnley.

L’attaccante belga può giocare sia come ala che come prima punta. Il Genoa spinge per lui e la prossima settimana sarà importante per capire la fattibilità dell’operazione.

Per ora il Burnley fa resistenza, ma il Genoa può riuscire a sbloccare la trattativa.

L’altro nome sulla lista è quello di Gianluca Prestianni, classe 2006 del Benfica. Trésor però resta il favorito.