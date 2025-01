Genoa, Ottolini: “Sulemana? Difficile. Soulé? Mi piace ma non c’è nulla”

Le dichiarazioni del ds rossoblù prima del match con il Parma.

A pochi minuti dal fischio d’inizio della sfida tra Genoa e Parma, il Direttore sportivo rossoblù, Marco Ottolini, è tornato a parlare di mercato.

Per Kamaldeen Sulemana del Southampton?: “Difficile fare percentuali. Però è un nome in linea con il tipo di giocatore che stiamo cercando, penso sia complicato per vari fattori. Così come Borges del Porto“.

Continua poi parlando di mercato e il focus si sposta su Soulé? “Lo conosco molto bene, senz’altro mi piace: è tecnico e può darci uno contro uno ma in questo momento credo non ci sia nulla. E cerchiamo più qualcuno che, inizialmente, giochi sul lato sinistro.

Infine conclude: “Poi vedremo, il mercato è lungo e possono succedere tante cose“.

Uno sguardo al mercato

Nel corso di questa sessione di calciomercato invernale il Genoa vorrebbe regalare al suo allenatore un nuovo esterno d’attacco. Come dichiarato dal ds Ottolini, prima del fischio d’inizio della partita con il Parma, il club sta cercando un giocatore che possa giocare a sinistra.

Come già annunciato nei giorni scorsi, interessa Kamaldeen Sulemana del Southampton, che avrebbe le caratteristiche richieste. Ma il ds rossoblù ha affermato che potrebbe essere un’opzione complicata per diversi fattori. La fine del calciomercato però è ancora lontana e potrebbe succedere di tutto nelle prossime settimane.