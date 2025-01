D’Aversa: “Vasquez in panchina? Deve capire cosa vuol dire giocare per l’Empoli”

Le parole dell’allenatore dell’Empoli nel post partita contro il Lecce.

L’Empoli di Roberto D’Aversa è tornato in campo per la ventesima giornata di Serie A.

La squadra toscana ha affrontato il Lecce di Marco Giampaolo, reduce da un punto in 3 partite.

L’avvio è stato complicato con l’1,2 del Lecce nei primi 11 minuti firmato Tete Morente e Krstovic. Nella ripresa aveva riaperto subito la gara Cacace ma gli sforzi offensivi della squadra di D’Aversa non sono bastati. Nel finale sempre il numero 9 del Lecce ha chiuso la partita con il suo sesto gol stagionale.

Di seguito le parole di Roberto D’Aversa nella consueta conferenza stampa post gara del match contro i giallorossi.

Empoli, D’Aversa: “Vasquez? Aveva bisogno di un turno di riposo”

D’Aversa ha chiarito la scelta di puntare su Seghetti, portiere classe 2005 e esordiente in Serie A, al posto di Vasquez: “Vasquez aveva bisogno di un turno di riposo per capire che cosa serve per giocare a Empoli”