Le scelte ufficiali di Vanoli e Thiago Motta.

Si avvicina il momento del derby della Mole. I ragazzi di Thiago Motta torneranno quindi in campo in Serie A dopo l’eliminazione in Supercoppa.

Il Torino arriva invece da due pareggi consecutivi in campionato, contro l’Udinese (2-2) e il Parma (0-0).

I granata ospiteranno i bianconeri all’Olimpico di Torino sabato 11 dicembre alle ore 18:00.

Di seguito le scelte ufficiali di formazione dei due allenatori.

Torino-Juventus, le formazioni ufficiali

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Coco, Maripan, Sosa; Ricci, Linetty; Lazaro, Vlasic, Karamoh; Adams. Allenatore: Paolo Vanoli

A disposizione: In attesa

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, McKennie; Koopmeiners, Thuram; Yildiz, Douglas Luiz, Mbangula; Nicolas Gonzalez. Allenatore: Thiago Motta

A disposizione: In attesa

Torino-Juventus, dove vedere in streaming e tv

La sfida tra il Torino e la Juventus, valevole per la ventesima giornata di Serie A, si giocherà allo stadio Olimpico Grande Torino e il fischio d’inizio sarà sabato 11 gennaio alle ore 18. L’incontro sarà visibile in diretta e in esclusiva sull’app di Dazn.

Per i clienti Sky Sport, Torino-Juventus sarà visibile sul canale 2014 “Zona Dazn” previo abbonamento aggiuntivo.