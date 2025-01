Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus, ha riportato un infortunio, con le sue condizioni che saranno da rivalutare in vista del derby

Non arrivano buone notizie dall’infermeria della Juventus. Questa mattina, l’attaccante della Juventus Dusan Vlahovic si è presentato al J|Medical per una visita di controllo.

Visita che ha evidenziato un leggero affaticamento muscolare per il serbo, accusato durante la trasferta in Arabia.

Le condizioni di Vlahovic non destano particolare allarme, ma saranno comunque da monitorare con attenzione nel corso dei prossimi giorni.

Anche perché il prossimo avversario che attende la Juventus è in campionato è il Torino, per il secondo derby di campionato.

Juventus, infortunio per Vlahovic

Dopo la notizia che ha riguardato Conceicao, che aveva riportato un problema al flessore della coscia destra, anche Dusan Vlahovic si è recato nella mattina di martedì 7 gennaio al J|Medical per una visita di controllo.

Come detto, non desterebbe particolare preoccupazione l’affaticamento muscolare riportato dal serbo. Ma comunque le sue condizioni saranno da tenere d’occhio in vista della gara di campionato contro il Torino.

I prossimi impegni dei bianconeri

Dopo l’infelice trasferta in Arabia per la Supercoppa Italiana, che ha visto la Juventus uscire sconfitta già in semifinale contro il Milan (poi vincitore della coppa), la squadra di Thiago Motta dovrà impegnarsi a guadagnare terreno in campionato.

Bianconeri che sono attualmente quinti in campionato con però una da gara da recuperare. I prossimi impegni vedranno Yildiz e compagni impegnati contro Torino, Atalanta e Milan in Serie A. Gare che potrebbero già segnare il percorso della Juventus in questa stagione.