Barcellona, Raphinha: “Fossi in un altro club, ci penserei due volte a venire qui”

Le parole in conferenza stampa di Raphinha, attaccante del Barcellona, sul caso che riguarda Dani Olmo e Pau Victor

Tra i protagonista del nuovo Barcellona targato Flick, c’è un calciatore che non sta passando inosservato: Raphinha.

L’esterno offensivo brasiliano, che ha registrato 17 gol e 10 assist in 25 partite, ha parlato nella conferenza stampa che precede le semifinali di Supercoppa spagnola.

Blaugrana che saranno impegnati contro l’Athletic Bilbao nella giornata di mercoledì 8 gennaio alle 20.

Intanto, il numero 11 ha commentato il particolare momento che sta vivendo il suo Barcellona. In particolare per quanto riguarda il caso che coinvolge Dani Olmo e Pau Victor.

Barcellona, le parole in conferenza stampa di Raphinha

“Il club trasmette positività, ma è ovvio che dire che stiamo passando un momento delicato. Noi ma anche Dani e Pau“, ha detto il fantasista brasiliano. “Se questa situazione condizionerà il nostro mercato? Certo, come posso dire di no. Io non sono un bugiardo“.

E ha continuato: “Se fossi in un altro club e vivessi la situazione che stanno passando i miei compagni, ci penserei bene e mi chiederei se sono nel posto giusto. Noi calciatori stiamo cercando di alleggerire la questione, ma spero che si riesca a risolvere la questione per riaverli al più presto a giocare con noi“.

Il caso Dani Olmo e Pau Victor

I due calciatori sono stati intanto convocati per l’impegno in Supercoppa del Barcellona. Questo perché il club spagnolo dovrà aspettare che il Tribunale Amministrativo dello Sport analizzi le sue ragioni prima di presentare richiesta per controbattere alla negazione di tesseramente dei due giocatori.

Questo era stato il comunicato ufficiale diffuso dagli oragni di competenza: “Dopo aver richiesto le licenze per i suddetti giocatori da parte dell’FC Barcelona, ​​dopo aver analizzato le normative federative applicabili, la Commissione di Monitoraggio si impegna a non concedere il visto preventivo, né la licenza definitiva richiesta dall’FC Barcelona ai giocatori Sig. Daniel Olmo Carvajal e il Sig. Pau Víctor Delgado“.