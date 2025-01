Benevento, calciomercato bloccato per le prossime tre sessioni

Il Benevento deve fare i conti con il blocco del calciomercato per le prossime tre sessioni

Ad annunciarlo è il sito della FIFA: sul proprio sito ufficiale, ieri 13 gennaio, è stato notificato il blocco del mercato per le prossime tre sessioni in seguito un’irregolarità nel tesseramento di Kubica, arrivato in Campania nell’estate del 2022 dal Gornik Zabrze.

Il club è stato inserito nella “Registration Ban List”, ovvero lo strumento utilizzato dalla FIFA per monitorare i club soggetti a sanzioni legate a problematiche finanziarie o violazioni regolamentari. In parole povere, il Benevento non potrà acquistare o cedere giocatori fino alla finestra di calciomercato del gennaio 2026.

Poche ore dopo l’annuncio della FIFA però, la situazione sembra poter tornare alla normalità nel giro di poco: la cifra in questione si aggira attorno ai 30.000 euro, un contenzioso che il Benevento pensava di non dover pagare al club polacco appunto nella trattativa per portare in giallorosso Kubica.

Il Gornik Zabrze si era rivolto così alla FIFA, con il club campano che nella giornata di oggi, 14 gennaio, verserà quanto dovuto arrivano alla risoluzione della problematica.

