La situazione dall’infermeria in casa Milan con le condizioni di Jovic ed Emerson Royal

Aggiornamenti dall’infermeria in casa Milan, all’indomani della sfida vinta per 2-0 in casa del Venezia grazie alle reti di Christian Pulisic e di Santiago Gimenez allo scadere.

A partire dalle condizioni di Luka Jovic, sugli scudi grazie alla doppietta in Coppa Italia, che non è stato schierato titolare all’ultimo per un problema riscontrato nel riscaldamento.

Il numero 9 rossonero, infatti, era stato inizialmente inserito tra gli 11 titolari, prima di accusare un problema alla schiena, che lo ha costretto a dare forfait. Al suo posto, dunque, è sceso in campo dal 1′ Tammy Abraham.

Dopo il rientro a Milanello, lo staff medico del Milan ha valutato l’attaccante, riscontrando una lombalgia acuta.

Milan, le condizioni di Jovic e Emerson Royal

Per Luka Jovic, quindi, si tratta “solamente” di una lombalgia acuta, esclusi invece guai più seri. Già iniziate le terapie del caso, con il giocatore che si gestirà per i prossimi incontri di campionato. In ogni caso, però, nel giro dei pochi giorni, Jovic tornerà regolarmente disponibile in vista della finale di Coppa Italia del 14 maggio contro il Bologna.

Anche Emerson Royal mette nel mirino il rientro in campo dopo la lesione distrattiva del polpaccio destro rimediata contro il Girona di gennaio. L’ex terzino di Tottenham e Barcellona, infatti, sta ancora svolgendo lavoro personalizzato. Entro pochi giorni, però, dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo per poter tornare in campo entro la fine della stagione.