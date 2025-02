Milan Futuro, ecco la novità Mauro Tassotti: farà parte dello staff di Bonera

La storica bandiera rossonera collaborerà con la formazione Under 23, impegnata nel girone B di Serie C.

Mauro Tassotti e il Milan, una storia infinita pronta a colorarsi nuovamente di rossonero. L’ex difensore riparte ufficialmente dal Milan Futuro, dove collaborerà con lo staff dell’allenatore Daniele Bonera.

Un ritorno in panchina a tre anni di distanza dall’ultima volta, quando ricoprì il ruolo di vice con il Genoa per un’altra bandiera del club milanese: Andriy Shevchenko.

Il suo arrivo va dunque a inserirsi in una fase di crisi per la formazione Under 23 rossonera, al primo campionato tra i professionisti e attualmente al diciottesimo posto in classifica in piena zona playout.

Di seguito la nota ufficiale del Milan Futuro.

Milan Futuro, novità Tassotti: il comunicato ufficiale

Il comunicato: “Mauro Tassotti entra a far parte dello staff di Mister Bonera. AC Milan comunica che, da oggi, Mauro Tassotti entra a far parte dello staff tecnico dell’allenatore di Milan Futuro Daniele Bonera”. Questa la grande novità di giornata in casa rossonera, una notizia che non è chiaramente passata inosservata agli occhi dei tanti tifosi milanisti.

Per Tassotti un ritorno speciale, a quasi dieci anni di distanza dall’ultima volta. Indissolubile il suo legame con il mondo Milan, sia da calciatore che da allenatore. Titoli nazionali e internazionali, prima di intraprendere il lungo percorso da vice dei vari Ancelotti, Leonardo, Allegri. Adesso, dopo circa tre anni, ecco una nuova opportunità in panchina: lo attende il Milan Futuro e la difficile missione salvezza.

Tra conferme e voglia di riscatto

In casa Milan Futuro l’obiettivo primario è quello di tornare a fare punti in vista di una lotta salvezza che si preannuncia davvero ricca di emozioni e colpi di scena. A inizio settimana la società ha ribadito la fiducia a Daniele Bonera, decisione arrivata dopo la sconfitta interna contro la Lucchese.

Adesso un nuovo appuntamento, con la Pianese, appuntamento da non fallire per cercare di rimettersi in corsa per l’obiettivo stagionale. Una gara che, come detto, potrà contare sulla grande novità rappresentata da Mauro Tassotti, pronto a ripartire nuovamente dai colori rossoneri a dieci anni di distanza dall’ultima volta.

