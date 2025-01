Ruolo, caratteristiche e numeri dell’esterno basso olandese classe 2003 dell’Ajax che interessa alla Roma: ecco chi è Devyne Rensch.

Continua il lavoro sul mercato della Roma. I giallorossi sono interessati a Devyne Rensch dell’Ajax e hanno già avviato i contatti con il club olandese dato che il classe 2003 è in scadenza con i Lancieri a giugno 2025.

L’Ajax valuta l’esterno basso 10 milioni di euro ma, essendo la scadenza del contratto molto vicina, è una cifra su cui si può lavorare. A partire dal mese di febbraio, infatti, Rensch potrebbe già firmare per un altro club in vista della prossima stagione.

Nei mesi scorsi il classe 2003 aveva anche dichiarato di non esser contento del comportamento del club. La società si era infatti mossa tardi per proporgli il rinnovo del contratto.

“Sono sempre in conversazione con l’Ajax, per così dire. Più tempo ci vuole, però, meno è probabile che firmi“, aveva commentato Rensch qualche mese fa in conferenza stampa.

Le caratteristiche di Devyne Rensch, l’esterno basso che interessa alla Roma

Duttilità, velocità e resistenza. Ecco le tre caratteristiche che contraddistinguono Devyne Rensch, l’esterno basso che interessa alla Roma di Claudio Ranieri. Il classe 2003 può coprire diversi ruoli in campo: il piede preferito è il destro ma sa usare bene anche il mancino.

Oltre all’attacco, che è il suo punto di forza, negli anni ha lavorato anche per migliorare la fase difensiva. Il classe 2003 è spesso decisivo sotto porta: qualche dribbling, assoluta freddezza, conclusioni potenti e palla in rete.

Rensch, i numeri e la carriera dell’esterno basso olandese

Una vita passata con i Lancieri. Devyne Rensch arriva all’Ajax a soli 12 anni vivendo tutto il percorso del settore giovanile fino all’esordio in Prima Squadra. Nel 2020 è stato premiato anche per essere il miglior giocatore del vivaio olandese.

Un totale di 154 presenze in Eredivisie condite da 10 gol e 12 assist, di cui 24 apparizioni nella stagione 2024/25. Un solo gol e un assist all’attivo tra campionato e qualificazioni per l’Europa League.