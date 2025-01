Bologna, Fenucci: “Rinnovo di Sartori? Non dovrebbero esserci problemi”

Le dichiarazioni dell’amministratore delegato rossoblù al margine di un evento in Comune

L’amministratore delegato del Bologna, Claudio Fenucci, ha preso parte all’evento “Sin dall’inizio forza Bologna”, al margine del quale ha rilasciato dichiarazioni sul mercato e su Giovanni Sartori, responsabile dell’area tecnica del club.

“Abbiamo fatto una riunione con Italiano e Sartori, così per capire quali possono essere le necessità. Valuteremo eventuali occasioni. Se pensiamo a nuovi innesti dobbiamo però pensare a qualche uscita” ha dichiarato Fenucci.

“Sartori? Arriveremo alla soluzione”

Il contratto di Giovanni Sartori con il Bologna, in scadenza a giugno, dovrebbe essere rinnovato. Lo ha infatti annunciato l’amministratore delegato:

“Stiamo parlando con Giovanni del contratto, per me non ci sono problemi, per lui non sembra che ce ne siano. Parliamo ogni giorno e arriveremo alla soluzione. Quando troveremo la soluzione la comunicheremo“.