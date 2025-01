Juve, Bremer regala un sorriso ai bambini dell’ospedale Regina Margherita

La visita del giocatore della Juventus all’ospedale pediatrico di Torino.

Il difensore bianconero ha trascorso qualche ora con i bambini ricoverati all’ospedale Regina Margherita di Torino portando loro alcuni regali.

Bremer oggi, lunedì 13 gennaio, ha partecipato all’iniziativa Giocattolo Sospeso di Asssogiocattoli, un progetto per regalare un sorriso ai bambini in difficoltà.

I piccoli pazienti, dei reparti di Chirurgia alta intensità, Neuropsichiatria, Pneumologia e Pediatria, hanno condiviso insieme alle loro famiglie questo speciale incontro con grande entusiasmo.

Anche il Presidente di ABIO Torino, il Dott. Mario Frigerio, ci ha tenuto a ringraziare personalmente il difensore della Juventus per la sua visita.

Le parole di Bremer

“Poter passare del tempo con questi piccoli guerrieri per me è stato un privilegio. La loro forza e il modo in cui affrontano le difficoltà con il sorriso sono un esempio per tutti noi”, ha dichiarato Bremer.

Continua poi: “Oggi sono stati loro ad avermi fatto un regalo e non viceversa. Vedere l’impegno e il calore dei medici, infermieri e dei volontari di Associazioni come la Fondazione Abio che ogni giorno si dedicano a regalare loro un sorriso è ammirevole e rappresenta un esempio di dedizione e umanità che merita tutto il nostro rispetto e sostegno ed è per questo che sono davvero contento di aver avuto la possibilità di sostenere questa iniziativa assieme ad Assogiocattoli“.