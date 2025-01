Il saluto di Danilo: “La maglia della Juventus la più importante della mia carriera. Rimpianti? Non ne ho”

L’ex capitano bianconero è partito per tornare in Brasile: le ultime parole alla sua ormai vecchia squadra

Danilo non è più un calciatore della Juventus. Il difensore brasiliano è partito questa mattina, 28 gennaio, dall’aeroporto di “Caselle” per tornare in Brasile, dove firmerà con il Flamengo.

Prima di lasciare l’Italia, il calciatore ha rilasciato alcune dichiarazioni. “Mi sarebbe piaciuto andare via in modo diverso. Ma porto bei ricordi, sono stati 5 anni che mi hanno cresciuto come persona, uomo e calciatore. Da capitano all’addio? Non è una domanda per me. Mi sono sempre messo a disposizione”.

Il brasiliano prosegue. “Rimpianti? Non ne ho. Ho dato sempre la mia disponibilità, in ogni senso. Dal primo all’ultimo giorno. Mi dispiace non poter salutare la gente allo stadio. Questa maglia è stata la più importante per la mia carriera. Ho vissuto momenti belli e brutti, di solito ci si ricorda dei trofei. Ma dopo la sconfitta contro il Maccabi Haifa, avevamo il derby, da quel momento ci siamo ricompattati come squadra. Abbiamo fatto il cerchio che è poi diventato un’abitudine”.

L’ex bianconera continua: “La Juventus sono i tifosi, non i calciatori o i dirigenti. Ora sono pronto per andare, sarà un tifoso in più e sosterrò la squadra anche da lontano”.