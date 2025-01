Casemiro apre alla Roma. Il Manchester United sarebbe disposto al prestito

Il centrocampista brasiliano è stato valutato in caso di partenza di Paredes

Come raccontato dalla nostra redazione, la Roma ha valutato Casemiro in caso di partenza di Leandro Paredes.

Il centrocampista brasiliano, dopo aver vinto tutto con il Real Madrid, non ha trovato la stessa fortuna al Manchester United, e il giocatore potrebbe lasciare già in questa finestra di mercato.

Come raccolto da Sky UK, il Manchester United preferirebbe lasciare partire il giocatore a titolo definitivo, ma al momento non ha ricevuto alcun tipo di offerta di questo genere. Così, il club sarebbe disposto a un trasferimento in prestito in questa finestra di mercato.

Inoltre, Casemiro sembrerebbe aver aperto a un eventuale passaggio alla Roma.