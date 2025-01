Cremonese, gli occhi del mercato sul baby Gabbiani: piace ad Atalanta e Betis

Giacomo Gabbiani, attaccante della Cremonese (Crediti: Luca Bozzetti)

L’attaccante classe 2006 interessa a diversi club in Italia e all’estero

La Cremonese ha in casa il bomber del futuro, Giacomo Gabbiani. L’attaccante classe 2006 è protagonista di grandi prestazioni nel settore giovanile grigiorosso e ora il mercato si sta muovendo per lui. Piace a diversi club, in Italia e non solo.

Gabbiani è un giocatore atipico. Baricentro basso – 169 centimetri – e tanta forza nelle gambe. Il suo ruolo? Un ibrido tra attaccante centrale e seconda punta. La certezza è una: Gabbiani è un finalizzatore. In area e da fuori. Lo testimoniano i 20 gol realizzati in altrettante partite ufficiali quest’anno. Gabbiani piace, in Italia e non solo. Su di lui c’è l’Atalanta, che lo segue con particolare attenzione.

Ma c’è interesse anche dall’estero. Dalla Spagna, per l’esattezza: il Betis Siviglia ha già preso contatti, informandosi sul profilo del calciatore.

Gabbiani ha dimostrato, e continua a farlo, di essere un attaccante molto forte. E nonostante la giovane età ha già su di sé diverse attenzioni. Il futuro è nelle sue mani.