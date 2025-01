Cosenza, risoluzione con José Mauri. Per la panchina c’è ancora Alvini

Tifosi del Cosenza (Crediti: Andrea Rosito)

Notizie in casa Cosenza in vista della sfida contro il Cittadella

Il Cosenza continua ad attraversare un periodo difficile, rimanendo momentaneamente in 20ª posizione in classifica in Serie B con 18 punti. Poco più avanti, il Sudtirol a quota 19 e poi Sampdoria, Salernitana e Frosinone a quota 21.

--> -->

Per quanto riguarda l’organico, in arrivo la risoluzione contrattuale con il centrocampista classe 1996 ed ex Milan José Mauri.

Per la panchina, invece, il club conferma la fiducia in Massimiliano Alvini, che sarà sicuramente in panchina per l’importante sfida prevista sabato 26 contro il Cittadella.

“Non è il momento di cambiare – ha dichiarato il ds Gennaro Delvecchio, come riportato da La Gazzetta dello Sport in edicola oggi -, siamo consapevoli delle difficoltà“.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO