Gian Piero Gasperini – Imago

I nerazzurri giocheranno il playoff da nona: il tabellone sorride alla squadra di Gasperini

È sfumata per un solo punto la qualificazione diretta agli ottavi di finale di Champions League per l’Atalanta. I nerazzurri sono usciti a testa alta dal Montjuic, pareggiando 2-2 con il Barcellona, ma non è bastato per la top 8.

La Dea, dunque, dovrà giocare i playoff e lo farà da testa di serie, nona classificata della fase campionato. Gara di ritorno in casa e un cammino potenzialmente alla portata per la squadra di Gasperini che venerdì alle 12 conoscerà la prima avversaria della fase a eliminazione diretta.

La rivale dell’Atalanta sarà o il Club Brugge o lo Sporting CP, rispettivamente 23° e 24° della fase campionato, cioè le ultime qualificate alla fase successiva. In caso di passaggio del turno, i nerazzurri affronterebbero negli ottavi o l’Aston Villa o il Lille, per poi incrociare eventualmente nei quarti una tra Liverpool o Barcellona.

Credits photo: Domenico Bari

Champions League, le possibili avversarie dell’Atalanta ai playoff

Club Brugge

Sporting CP

Champions League, le date della fase a eliminazione diretta

Sorteggio spareggi per la fase a eliminazione diretta: 31 gennaio

Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 11/12 e 18/19 febbraio

Sorteggio ottavi di finale, quarti di finale, semifinali: 21 febbraio

Ottavi di finale: 4/5 e 11/12 marzo

Quarti di finale: 8/9 e 15/16 aprile

Semifinali: 29/30 aprile e 6/7 maggio

Finale: 31 maggio (Monaco di Baviera)