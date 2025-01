Sassuolo, è fatta per l’arrivo di Laurs Skjellerup

Il Sassuolo ha concluso la trattativa di mercato per arrivare a Laurs Skjellerup: operazione da 5 milioni totali più bonus

Il Sassuolo hanno chiuso un altro colpo di questo calciomercato. I neroverdi si sono infatti assicurati Laurs Skjellerup.

L’attaccante, alto quasi due metri, viene dalla Danimarca, suo Paese d’origine.

L’operazione è costata al club del campionato di Serie B 5 milioni totali, più qualche bonus.

Il giocatore firmerà un contratto da 4 anni e mezzo.

Sassuolo, preso l’attaccante Skjellerup

L’operazione per arrivare all’attaccante danese è stata condotta dall’agente Anders Hansen con Pino Letterio e Giampaolo Marcheggioani (Eleven Elite). Tanta la concorrenza per il neo volto del Sassuolo, tra club tedeschi e belgi ma anche in Italia, in particolare dal Parma.

L’attaccante arriverà dal club svedese dell’Ifk Goteborg e andrà a rinforzare il pacchetto offensivo del club che attualmente occupa la seconda posizione in campionato.