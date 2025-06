Con una lettera di addio sui suoi profili ufficiali, Tijjani Reijnders ha salutato i tifosi del Milan dopo aver firmato con il Manchester City

“Giocare a San Siro è stato un sogno. D’ora in poi porterò il Milan nel cuore e sarò per sempre un rossonero“. Esordisce così Tijjani Reijnders sui propri profili nella lettera dedicata ai tifosi rossoneri.

Il calciatore è infatti passata dal Milan al Manchester City in questa sessione estiva di calciomercato.

Club con il quale giocherà anche il Mondiale per Club, indossando la maglia numero 4 sulle spalle.

Di seguito le parole dell’olandese rivolte alla sua ormai ex tifoseria.

Milan, l’addio di Reijnders

“Cari tifosi del Milan, giocare e far parte della vostra storia è stato un sogno. Il Milan vuol dire giocatori iconici e per me è stato un onore far parte di questa famiglia“, ha scritto Reijnders.

Che ha poi aggiunto: “Grazie per tutto l’affetto che mi avete dato. Dagli allenatori, allo staff ai compagni. Mi avete dato l’opportunità di giocare a un livello sempre più alto e di crescere fino a diventare il giocatore che sono oggi. Sono fiero di aver vinto il mio primo trofeo “maggiore” qui“.

Il saluto

Sempre tra le righe dell’olandese, si legge: “Il Milan avrà sempre un posto speciale nel mo cuore. È qui che sono cresciuto: come giocatore e come persona. Sono diventato padre qui e mio figlio è nato a Milano“.

E conclude: “Pensare che tutto questo è successo in soli due anni. Non posso ringraziarvi abbastanza. Siete stati per me come una famiglia, e le famiglie restano per sempre“.