La Fiorentina ha in pugno Brescianini

La Fiorentina è sempre più vicina a prendere Marco Brescianini in prestito con obbligo di riscatto dall’Atalanta

Dopo Manor Solomon dal Tottenham, la Fiorentina di Paolo Vanoli è sempre più vicina a chiudere la seconda trattativa in entrata di questo calciomercato.

I viola hanno infatti in pugno Marco Brescianini, centrocampista dell’Atalanta arrivato a Bergamo dal Frosinone nell’estate del 2024.

I nerazzurri stanno infatti accettando le condizioni proposte dalla Fiorentina: un prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo in caso salvezza della squadra di Vanoli.

In questa stagione il centrocampista classe 2000 ha disputato 12 partite tra tutte le competizioni, senza però mai partir titolare, e ha realizzato un gol in Serie A.