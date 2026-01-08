Buonanotte con il calciomercato

Tutte le principali trattative di calciomercato di mercoledì 7 gennaio 2026

SERIE A

Fiorentina

I viola hanno in pugno Brescianini dell’Atalanta. L’operazione si può chiudere in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza. Chieste informazioni per Giovanni Fabbian, su cui è forte anche l’interesse della Lazio: si potrebbe inserire Fazzini come contropartita.

Lazio

Ratkov è atterrato a Roma, domani sosterrà le visite mediche e poi sarà un nuovo giocatore biancoceleste. Il presidente Lotito in conferenza stampa ha annunciato anche Taylor: “È un acquisto già certo, ma il nostro calciomercato non finisce qui…”, operazione da 15 milioni di euro. In uscita, Guendouzi ha salutato i tifosi e domani lascerà Roma, lo aspetta il Fenerbache.

Roma

C’è un pizzico di ottimismo in più per Raspadori dopo l’incontro di Massara con gli agenti. Vertice di mercato a Trigoria: la proprietà ha ribadito di voler migliorare la squadra, nei tempi del Settlement Agreement e nei parametri della sostenibilità.

Genoa

Continua il pressing di Bento per avere l’ok dall’Al-Nassr per il trasferimento in rossoblù.

Torino

Rilancio granata per il difensore del Napoli, Luca Marianucci: prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro.

SERIE B

Venezia – Fatta per l’arrivo di Ambrosino dal Napoli. L’attaccante arriva in prestito con rinnovo automatico in caso di promozione in Serie A.

Sampdoria – Ufficiale l’arrivo di Tommaso Martinelli dalla Fiorentina in prestito secco.

Spezia – Sempre più vicino il ritorno di M’Bala Nzola, la cui avventura al Pisa (in prestito dalla Fiorentina) è ormai al termine

Juve Stabia – Ufficiale l’arrivo in prestito secco di Kevin Zeroli dal Milan.

ESTERO

Ufficiale il rinnovo di Neymar con il Santos fino al 30 dicembre 2026

Mario Balotelli ha firmato con l’Al Ittifaq Fc: contratto di due anni e mezzo con il club di Dubai per l’ex Genoa.