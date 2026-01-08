Buonanotte con il calciomercato
Tutte le principali trattative di calciomercato di mercoledì 7 gennaio 2026
SERIE A
Fiorentina
I viola hanno in pugno Brescianini dell’Atalanta. L’operazione si può chiudere in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza. Chieste informazioni per Giovanni Fabbian, su cui è forte anche l’interesse della Lazio: si potrebbe inserire Fazzini come contropartita.
Lazio
Ratkov è atterrato a Roma, domani sosterrà le visite mediche e poi sarà un nuovo giocatore biancoceleste. Il presidente Lotito in conferenza stampa ha annunciato anche Taylor: “È un acquisto già certo, ma il nostro calciomercato non finisce qui…”, operazione da 15 milioni di euro. In uscita, Guendouzi ha salutato i tifosi e domani lascerà Roma, lo aspetta il Fenerbache.
Roma
C’è un pizzico di ottimismo in più per Raspadori dopo l’incontro di Massara con gli agenti. Vertice di mercato a Trigoria: la proprietà ha ribadito di voler migliorare la squadra, nei tempi del Settlement Agreement e nei parametri della sostenibilità.
Genoa
Continua il pressing di Bento per avere l’ok dall’Al-Nassr per il trasferimento in rossoblù.
Torino
Rilancio granata per il difensore del Napoli, Luca Marianucci: prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro.
SERIE B
Venezia – Fatta per l’arrivo di Ambrosino dal Napoli. L’attaccante arriva in prestito con rinnovo automatico in caso di promozione in Serie A.
Sampdoria – Ufficiale l’arrivo di Tommaso Martinelli dalla Fiorentina in prestito secco.
Spezia – Sempre più vicino il ritorno di M’Bala Nzola, la cui avventura al Pisa (in prestito dalla Fiorentina) è ormai al termine
Juve Stabia – Ufficiale l’arrivo in prestito secco di Kevin Zeroli dal Milan.
ESTERO
- Ufficiale il rinnovo di Neymar con il Santos fino al 30 dicembre 2026
- Mario Balotelli ha firmato con l’Al Ittifaq Fc: contratto di due anni e mezzo con il club di Dubai per l’ex Genoa.