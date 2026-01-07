Le ultime sul mercato della Roma.

Come annunciato nelle scorse ore nella giornata di oggi, mercoledì 7 gennaio, in casa Roma era in programma un vertice societario. La proprietà ha ribadito la propria linea di voler rendere la squadra più forte sul mercato e di volerlo con la stessa ambizione di Gasperini.

Il tutto nel rispetto dei tempi imposti dal settlement agreement e nei parametri della sostenibilità consentita. Si cercano di accelerare sulle tempistiche e pianificando i prossimi step. Si percepisce un clima costruttivo per guardare avanti con gli stessi obiettivi.

Al vertice era assente Massara che sta proseguendo il lavoro sul mercato.

Direttore che ha però incontrato gli agenti di Raspadori, questa volta di persona dopo i contatti continui avuti al telefono. L’incontro non è stato decisivo ma si registra comunque un pizzico più di ottimismo.