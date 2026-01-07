Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, è intervenuto in conferenza stampa dopo la partita contro la Fiorentina

Partita piena di episodi quella tra Lazio e Fiorentina. La squadra di casa è riuscita a portare a casa un pareggio raggiunto al minuto 95 grazie al rigore trasformato da Pedro.

Durante i 90 minuti ci sono stati diversi episodi che hanno fatto discutere entrambe le squadre.

Nel post partita, Maurzio Sarri ha commentato duramente le decisioni prese dall’arbitro e gli arbitraggi in generale nei confronti della sua squadra e anche le scelte societarie sul mercato.

Non solo, anche il presidente della Lazio, Claudio Lotito, è intervenuto in conferenza stampa sulle due questioni. Di seguito le sue dichiarazioni.

Lazio, le parole di Lotito

Il Presidente Lotito ha iniziato così la conferenza stampa: “Sono abituato a non pensare male ma a cercare di risolvere i problemi. Come ricorderete, feci un comunicato per dire che questo cambio generazionale andava aiutato. È chiaro che nel momento in cui come tutti hanno visto sono successi determinati episodi ho fatto una lettera ufficiale alla Lega calcio. Non ho mai ricevuto risposta. La mia non era una lettera di protesta ma era semplicemente un porre il problema di quello che stava accadendo. Il mio era un invito a stabilire dei criteri più chiari per gli episodi. Questo é nell’interesse di tutti perché é un qualcosa che serve a tutti. La Lazio poi è una società quotata e quindi ho fatto questa lettera anche nell’interesse di chi investe nella Lazio. Non ho ricevuto risposta. Mi risulta che ci siano già due interrogazioni per chiedere al ministro conto di quanto stia accadendo. Io da uomo delle istituzioni ho a cuore il mantenere in piedi questo sistema.”.

Poi sul mercato: “La cosa che uno come me, presidente più longevo della storia del calcio italiano, ha capito é che non ha senso tenere un giocatore controvoglia. Castellanos aveva chiesto la cessione e lo stesso Guendouzi. Nessuno sta svendendo i giocatori e la società. La cosa che mi fa sorridere é che fino a ieri avete scritto che nella Lazio ci fossero giocatori marginali e di poco conto, tra l’altro scrivendo cose non vere come che il mister non sapesse del blocco del mercato”.

Lotito: “Taylor? Acquisto già certo ma il mercato non finisce qui”

Successivamente il Presidente ha annunciato l’acquisto di un centrocampista: “Taylor? Acquisto già certo ma il mercato non finisce qui. Io sorrido perché l’interessa della società è rafforzare la squadra non indebolirla. Noi stiamo prendendo giocatori che hanno scelto la Lazio come punto di arrivo e non partenza. Ratkov? Lo seguivamo da tempo e infatti avevamo mandato degli osservatori a Bologna Salisburgo”.

Ha poi concluso rispondendo al suo allenatore: “Sarri non conosce Ratkov? Lui fa l’allenatore, io ho messo su una sala scout con 8 persone che monitorano tutti i giocatori del mondo h24”.