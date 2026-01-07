La Lazio e Guendouzi si sono salutati a vicenda dopo la gara contro la Fiorentina: il francese cambia maglia

Come previsto dall’accordo siglato con il Fenerbahçe, Guendouzi è stato schierato titolare da Maurizio Sarri nella gara giocata dalla Lazio contro la Fiorentina, pareggiata 2-2.

Partita, quella del francese, che è stata l’ultima con la maglia biancoceleste, almeno per quanto riguarda la storia recente.

Il centrocampista ha salutato infatti la curva, che gli ha reso omaggio abbracciandolo e salutandolo con affetto: “ti vogliamo bene“.

Avventura, quella dell’ormai ex numero 8, iniziata nell’agosto del 2023 e conclusa dopo 111 presenze, impreziosite da 6 gol e 10 assist. Ora per il francese ci sarà la parentesi turca, precisamente con la squadra allenata da Mourinho, che l’ha strappato alla Lazio per circa 28 milioni di euro più 2 di bonus.