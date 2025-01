L’Inter studia due colpi di prospettiva: si tratta di Perez e Silvetti, giovani calciatori argentini del Newell’s Old Boys

Qualcosa si muove anche per quanto riguarda il calciomercato dell’Inter. I nerazzurri infatti, da tempo stanno adottando sul mercato una strategia volta a investire su calciatori giovani di prospettiva.

L’occhio è caduto nuovamente in Argentina, su due ragazzi che giocano al Newell’s Old Boys, club dove è cresciuto Lionel Messi.

Si tratta di Tomás Perez, centrocampista centrale classe 2005 e Mateo Silvetti, ala d’attacco del 2006. Due calciatori che stanno giocando con continuità nel proprio paese.

Bisognerà ora capire tempistiche e condizioni, ma entrambi sono stati osservati e le trattative potrebbero ben presto entrare nel vivo.

Inter, sondati Perez e Silvetti

Entrambi nel giro della Nazionale Argentina U20, Perez e Silvetti stanno trovando ampio spazio anche nel loro club.

Per il primo, centrocampista con compiti maggiormente difensivi, sono state già 17 i gettoni collezionati in stagione. Per l’esterno invece il conto è arrivato a 20 presenze.

Chi sono i due giovani argentini

Come detto, Tomas Perez è un centrocampista di piede destro con compiti più difensivi, che preferisce agire come centrale in mezzo al campo o mediano. Ben strutturato fisicamente, in stagione ha anche trovato 1 gol in campionato.

Mateo Thiago Silvetti è invece un esterno destro che può agire anche sulla corsia sinistra. Classe 2006, in campionato in 2o presenze ha già segnato 4 gol e fornito 1 assist. Considerando tutti gli impegni stagionali del club argentino, salgono a 37 le gare giocate e a 5 le reti segnate.