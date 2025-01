Napoli, nelle prossime ore Luis Hasa sarà in città per le visite mediche

Il calciatore Luis Hasa, trequartista in forza al Lecce, è atteso a Napoli nelle prossime ore per sostenere le visite mediche

Come avevamo annunciato negli scorsi giorni, Luis Hasa si appresta a diventare un nuovo giocatore del Napoli.

Società azzurra che si sta dimostrando molto attiva sul mercato e che, con questa operazione, porterà ad Antonio Conte un nuovo calciatore su cui puntare.

Hasa arriverà dal Lecce, dove non ha trovato grande spazio in questa stagione.

Nelle prossime ore l’italiano arriverà a Napoli, dove sosterrà le visite mediche di rito prima di diventare ufficialmente un nuovo calciatore azzurro.

Napoli, in arrivo Luis Hasa

Luis Hasa è un centrocampista offensivo classe 2004 di proprietà del Lecce. Calciatore che ha un passato nella Juventus Next Gen e vanta la vittoria degli Europei Under 19 del 2023, dove è stato premiato come miglior calciatore del torneo.

L’ex bianconero è stato tra i protagonisti anche in finale, servendo l’assist per il gol decisivo di Michael Kayode che ha permesso agli Azzurrini di battere il Portogallo.

I numeri di Hasa

In questa stagione, Hasa ha trovato una sola presenza con il Lecce, nella gara di Coppa Italia persa contro il Sassuolo per 0-2.

In carriera, contando tutte le presenze con le varie giovanili della Juventus sono 131 le volte in cui il trequartista italiano è sceso in campo. Calciatore che non ha ancora mai giocato in Serie A: l’esordio arrivato con i bianconeri era stato in occasione di un amichevole precampionato, contro l’Atalanta.