Empoli, in uscita Emmanuel Ekong direzione Malmo

L’attaccante svedese ha collezionato 15 presenze in Serie A

Mercato in uscita in casa Empoli: il club toscano saluta Emmanuel Ekong, attaccante svedese classe 2002 che andrà al Malmo.

Il giocatore, in questa prima parte di campionato ha fatto registrare un totale di 15 presenze in Serie A. In coppa Italia, invece, Ekong ha collezionato tre presenze trovando per due volte il gol: prima contro il Torino, il 24 settembre. A seguire, contro la Fiorentina il 4 dicembre.